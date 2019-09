Rot-Schwarz-Grün in Brandenburg und die «märkische Hausfrau»

Das Geld ist begrenzt - das ist eine Erkenntnis nach dem zweiten Tag der Koalitionsverhandlungen in Brandenburg. Nun gehen sie in die Tiefe. Wenn die Inhalte konkreter werden, soll immer der Haushalt mitbedacht werden.

Potsdam (dpa/bb) - SPD, CDU und Grüne in Brandenburg sehen für ihre Koalitionsverhandlungen nach einem «Kassensturz» begrenzte finanzielle Spielräume. Die gemeinsamen Ziele aus der Sondierung stehen aber weiter - nun geht es um die genaue Umsetzung. Parallel starten sieben Facharbeitsgruppen. Die drei Parteien berieten am Dienstag - dem zweiten Tag der Gespräche - über die Finanzlage.

«Wir haben uns ja in den Sondierungsverhandlungen schon über einige Eckpunkte, die uns zusätzliche finanzielle Kosten verursachen werden, geeinigt», sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Dienstag in Potsdam. «Das steht.» Zu den Eckpunkten zählte Woidke als Beispiel den Ausbau von Kita-Betreuung und Kita-Beitragsfreiheit. Dazu werde ein Stufenplan festgelegt.