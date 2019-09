Grüne: Für Verhandlungen mit SPD und CDU in Brandenburg

Die Grünen hätten in einer Koalition mit der SPD lieber Die Linke im Boot gehabt als die CDU. Doch sie geben mit überraschend klarer Mehrheit grünes Licht für Verhandlungen mit Sozial- und Christdemokraten. Die Parteispitze sagt, warum sie Chancen sieht.

Kleinmachnow (dpa/bb) - Die Koalitionsverhandlungen für Rot-Schwarz-Grün in Brandenburg können beginnen: Die Grünen haben mit großer Mehrheit die Weichen für ein sogenanntes Kenia-Bündnis gestellt. Nach kontroverser Debatte stimmte ein Kleiner Parteitag am Samstag in Kleinmachnow mit 85,2 Prozent für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen. Von den 54 Delegierten votierten 7 mit Nein, zudem gab es eine Enthaltung. Die Landesspitzen von SPD und CDU hatten sich bereits für ein gemeinsames Bündnis ausgesprochen.