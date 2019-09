Cannabis bald legal? Richter will Verbot prüfen lassen

Bei geringen Mengen werden Prozesse um Cannabisbesitz oft eingestellt. Ein Richter in Bernau will nun aber genau solche Fälle nutzen, um das Cannabisverbot grundsätzlich infrage zu stellen.

Bernau (dpa/bb) - Ein Richter in Bernau bei Berlin (Barnim) will das Cannabisverbot in Deutschland prüfen lassen. Andreas Müller verhandelt am Mittwoch am Amtsgericht Bernau bei Berlin drei Fälle von illegalem Cannabisbesitz in geringen Mengen (13.00 Uhr, 14.20 Uhr und 15.00 Uhr), wie das Gericht mitteilte. Müller habe im Vorfeld angekündigt, das Bundesverfassungsgericht anzurufen. In den Verfahren drängen sich laut Müller Zweifel daran auf, ob eine Strafverfolgung beim Besitz von Cannabis verfassungsgemäß ist.