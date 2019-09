Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Drei der fünf Blindgänger in Potsdam entschärft

Drei der jetzt in Potsdam entdeckten fünf Weltkriegsbomben konnten am Mittwoch bis zum Mittag entschärft werden. Der Sperrkreis sei aufgehoben worden, 800 Anwohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren, sagte eine Stadtsprecherin. In einer zweiten Phase werden nun die beiden restlichen US-Fliegerbomben in einem Waldstück in Potsdam entschärft. Der Bereich wird abgesperrt. Evakuierungen sind dort nicht notwendig.

Die 250 Kilogramm schweren Blindgänger waren bei der systematischen Kampfmittelsuche entlang der Michendorfer Chaussee gefunden worden. Drei der fünf US-Fliegerbomben wurden zwischen Michendorfer Chaussee und Templiner Straße unschädlich gemacht. Seit 1990 wurden 200 Weltkriegsbomben mit einem Gewicht von mehr als 100 Kilogramm in der Landeshauptstadt gefunden.