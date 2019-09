Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Entscheidung über Koalition soll diese Woche fallen

Trotz der Verlängerung der Sondierungsgespräche sollen die Partner der künftigen Koalition in Brandenburg in den kommenden Tagen feststehen. «Wir werden am Mittwoch nochmal sondieren, (wir) sind optimistisch, in dieser Woche die Entscheidung treffen zu können», sagte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am späten Montagabend nach einer Sondierung von SPD, CDU und Grünen in Potsdam. Die SPD verlegt ihre Sitzung des Landesvorstands mit der Entscheidung über die Koalition von diesem Dienstag auf Donnerstag um 17.00 Uhr, wie es am Dienstag von der SPD hieß. Möglich ist auch eine rot-grün-rote Koalition aus SPD, Grünen und der Linken. Ebenfalls am Donnerstag wollen die Grünen eine Empfehlung für einen Kleinen Parteitag am Samstag abgeben.

