Bereits 4500 Besucher beim 28. Kinderfilmfest in Brandenburg

Seit Ende August läuft das 28. Kinderfilmfest im Land Brandenburg - rund 4500 Besucher sind laut Veranstalter bereits gekommen. Unter der Überschrift «Lasst uns mal machen!...» werden für 3- bis 16-Jährige sieben internationale Spielfilme, ein Kurzfilmprogramm und ein Bilderbuchkino gezeigt. In den Filmen geht es um Konfliktbewältigungen der jungen Protagonisten. Kinder und Jugendliche werden ermutigt, nach eigenen Lösungen für ihre Konflikte zu suchen.

So zum Beispiel in der kenianisch-deutschen Co-Produktion «SUPA MODO», in der die krebskranke Protagonistin Jo begleitet wird. Jo liebt Filme mit Superhelden und wäre am liebsten selbst einer. Ihre Familie erfüllt ihr den Traum und dreht mit ihr einen Superheldinfilm.