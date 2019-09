Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Brand in Melchow: Tote werden obduziert

Nach dem Brand in einem Einfamilienhaus in Melchow (Barnim) sind die beiden dort aufgefundenen Toten noch nicht identifiziert. Die Leichen sollen am Donnerstag obduziert werden, wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Ost mitteilte. Seit dem Brand in der Nacht zu Mittwoch werden eine 48-jährige Bewohnerin und ein 56 Jahre alter Bewohner vermisst. Ein 57-jähriger Bewohner wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Auch die Brandursache sei noch nicht geklärt, sagte die Sprecherin. Dazu sei die Spurensicherung am Brandort noch nicht abgeschlossen.

