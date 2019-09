Der Fahrplan der Regierungssuche nach der Landtagswahl

Bis Weihnachten soll die künftige Landesregierung in Brandenburg stehen. Die SPD spricht mit CDU, Linken und Grünen über eine mögliche Dreier-Koalition und lotet Gemeinsamkeiten und Unterschiede aus. Am Ende steht die Entscheidung für Koalitionsverhandlungen. Als realistische Optionen gelten ein rot-schwarz-grünes Bündnis mit 50 Sitzen im Landtag und ein rot-grün-rotes Bündnis mit 45 Sitzen. Die absolute Mehrheit ist bei 45 von 88 Sitzen erreicht.

SONDIERUNG: Nach mehreren Sondierungsrunden zweier Parteien will die SPD an diesem Donnerstag erst mit CDU und Grünen, dann mit der Linken und den Grünen weiter sondieren. Das sind die beiden möglichen Dreier-Bündnisse. Die SPD-Landesspitze will am 17. September über die Koalitionsoption entscheiden, die Linke ebenfalls in der nächsten Woche. Bei CDU und Grünen war ein Termin noch offen.