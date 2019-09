Letzte A14-Klage in Sachsen-Anhalt abgewendet

Sachsen-Anhalt ist beim Bau der A14-Nordverlängerung weit hinter den ursprünglichen Plänen und den anderen Ländern zurück. Jetzt ist aber eine wichtige Hürde genommen für das Großprojekt Richtung Ostsee.

Seehausen/Magdeburg (dpa) - Das juristische Tauziehen um die A14-Nordverlängerung in Sachsen-Anhalt scheint ein Ende zu finden. Nach dem BUND und der Verbandsgemeinde Seehausen will nun auch die Hansestadt Seehausen (Sachsen-Anhalt) ihre Klage gegen das Bauprojekt von Magdeburg Richtung Ostsee zurücknehmen. Der Stadtrat habe am Dienstagabend einer Vereinbarung zwischen Stadt und dem Land Sachsen-Anhalt zugestimmt, sagte Bürgermeister Detlef Neumann am Mittwoch. Das Verkehrsministerium in Magdeburg begrüßte die Entscheidung. Es ging mit der Elbquerung um einen besonders sensiblen Naturraum.