Brand in Melchow mit zwei Vermissten: Leichen gefunden

Aus noch ungeklärten Gründen steht in der Nacht ein Haus in Melchow in Flammen. Ein Bewohner wird gerettet, zwei werden vermisst. Jetzt finden Kriminaltechniker menschliche Überreste.

Melchow (dpa/bb) - Nach dem Brand in einem Einfamilienhaus in der Gemeinde Melchow (Barnim) sind zwei Leichen gefunden worden. Bislang konnten sie noch nicht identifiziert werden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Zunächst hatte sie vom Fund menschlicher Knochen gesprochen. Nach dem Feuer in der Nacht zu Mittwoch wurden eine 48-Jährige und ein 56-Jähriger vermisst. Die Wahrscheinlichkeit ist laut Polizei hoch, dass sie in dem Haus gestorben sind. Ein 57-Jähriger wurde von der Feuerwehr gerettet und mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Alle drei sind Bewohner des Hauses gewesen. Kinder sollen nicht in dem Gebäude gewesen sein.