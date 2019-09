Mit Musikfilm «Crescendo»: Jüdisches Filmfestival beginnt

Seit einem Vierteljahrhundert gibt es das Jüdische Filmfestival in Berlin und Brandenburg. Gezeigt wird diesmal der neue Film eines «Toni Erdmann»-Stars - und eine Hommage an einen bekannten Mann.

Mit dem Musikfilm «Crescendo» beginnt am Wochenende das Jüdische Filmfestival Berlin/Brandenburg. Zur Eröffnung am Sonntagabend werden Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und die frühere Präsidentin des Zentralrats der Juden, Charlotte Knobloch, in Potsdam erwartet. Bis zum 17. September sind rund 50 Filme in verschiedenen Kinos zu sehen.