Polizei sucht weiter nach verschwundener Rebecca

Nach langer Pause durchkämmen Berliner Polizisten erneut zwei Tage lang ein Waldstück in Brandenburg: Sie suchen nach der 15-jährigen Rebecca, die im Februar in Berlin verschwand. Gibt es neue Anhaltspunkte?

Berlin/Storkow (dpa/bb) - Die Berliner Polizei hat am Mittwoch die Suche nach der seit sechseinhalb Monaten verschwundenen Rebecca fortgesetzt. Die Beamten durchkämmten laut Polizei dieselbe Stelle wie am Tag zuvor - ein Waldstück bei dem kleinen Ort Kummersdorf nahe Storkow. «Etwa 60 Einsatzkräfte und auch Hunde sind vor Ort», berichtete ein Sprecher am Morgen. Weitere Details wollte er nicht nennen. «Das sind alles laufende Ermittlungen.» Ob es konkrete Hinweise aus der Ermittlungsarbeit oder einen neuen Anlass für die Wiederaufnahme der Suche gab, ließ er offen. Unklar ist auch, ob am Dienstag Spuren gefunden wurden.