Vorstandswahl der CDU-Fraktion: Bommert tritt an

Bei der Brandenburger CDU wird der Machtkampf nach der verlorenen Landtagswahl auf offener Bühne ausgetragen - die nächste bietet sich in der Landtagsfraktion. Bei der Vorstandswahl will ein Gegner von Fraktionschef Senftleben zur Kampfkandidatur antreten.

Potsdam (dpa/bb) - Nach der Niederlage bei der Brandenburger Landtagswahl soll der Vorstand der CDU-Fraktion am kommenden Dienstag neu gewählt werden. Das bestätigte Fraktionssprecher Martin Burmeister am Mittwoch. Dabei werden Alternativen zum amtierenden Fraktionsvorsitzenden Ingo Senftleben geprüft. «Es gibt im Vorfeld der Wahlen nächste Woche derzeit zahlreiche Gespräche in der Fraktion. Diesen greife ich nicht vor», sagte der Parlamentarische Geschäftsführer, Jan Redmann, am Mittwoch auf die Frage, ob er selbst für den Vorsitz kandidieren wolle. «Ziel ist es, gestärkt die Sondierungen führen zu können.» Die SPD hat die CDU für Donnerstag zum Auftakt ihrer Sondierungsgespräche eingeladen.