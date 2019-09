Nach Tagebaustopp kommt Belegschaft in Jänschwalde zusammen

Einen Tag nach dem Stopp des Braunkohletagebaus Jänschwalde will der Betreiber Leag am Montag die Mitarbeiter darüber informieren, wie es weitergeht. Bei einer Belegschaftsversammlung werden Personalvorstand Jörg Warniek und Bergbauvorstand Uwe Grosser zur Belegschaft sprechen. Im Tagebau sind rund 700 Mitarbeiter beschäftigt.

Nach Angaben des Tagebaubetreibers soll der Großteil der Mitarbeiter an anderen Standorten eingesetzt werden, um dort die erhöhte Förderleistung zu unterstützen. Die Leag betreibt in Brandenburg die Tagebaue Jänschwalde und Welzow Süd und in Sachsen die Gruben Nochten und Reichwalde. Einige Mitarbeiter werden im Sicherheitsbetrieb in Jänschwalde eingebunden sein und weiter vor Ort arbeiten.