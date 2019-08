Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Spannendes Rennen zwischen SPD und AfD erwartet

Rund zwei Millionen Menschen in Brandenburg sind am Sonntag zur Landtagswahl aufgerufen. Die Wahllokale öffnen um 8.00 Uhr und schließen um 18.00 Uhr. Es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen SPD und AfD erwartet. Die Wahlkämpfer warben bis zuletzt um Stimmen. SPD, AfD, Grüne und FDP beendeten ihren Wahlkampf offiziell am Freitag, CDU und Linke am Samstag.

© dpa

Die SPD von Ministerpräsident Dietmar Woidke lag in der letzten Umfrage vor der Wahl, dem ZDF-«Politbarometer» vom Donnerstag, mit 22 Prozent vorn. Die AfD kam knapp dahinter auf 21 Prozent. Die CDU erreichte 16,5 Prozent, die Grünen kamen auf 14,5 Prozent, die Linke lag bei 14 Prozent. Nach der Umfrage würde die FDP mit 5 Prozent den Sprung in den Landtag schaffen. Die Freien Wähler erreichten 4 Prozent, sie haben aber Chancen, über ein Direktmandat einzuziehen.

Für die SPD würde das im Vergleich zur Wahl vor fünf Jahren einen Verlust von rund zehn Prozentpunkten bedeuten. Auch die CDU und die Linke würden bei diesem Vergleich verlieren, während die AfD und die Grünen, aber auch FDP und Freie Wähler zum Teil deutlich hinzugewinnen könnten.

Nach den Umfragewerten hätte die rot-rote Koalition keine Mehrheit mehr. Möglich wäre ein rot-grün-rotes Bündnis, wie es bereits im Nachbarland Berlin regiert, aber auch in Thüringen und Bremen. Die Grünen haben sich bisher offen für eine solche Koalition gezeigt, flirteten aber mit der CDU und warfen der SPD Stillstand vor. Theoretisch möglich wäre auch ein Bündnis von SPD, CDU und Grünen. Mit der AfD unter Andreas Kalbitz, der dem rechtsnationalen «Flügel» in der Partei zugerechnet wird, wollen die anderen Parteien nicht koalieren.