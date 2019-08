Leag beantragt Fristverlängerung für Prüfung von Tagebau

Stellt der Tagebau Jänschwalde am 1. September die Arbeit ein? Die Gerichtsentscheidung steht bevor. Die Leag will mehr Zeit für eine Umweltprüfung.

Cottbus(dpa/bb) - Wird der Tagebau Jänschwalde ab 1. September weiterbetrieben oder nicht? Der Betreiber Leag muss per Gerichtsbeschluss bis 31. August eine Umweltverträglichkeitsprüfung nachreichen. Das Unternehmen kann jedoch die vom Verwaltungsgericht Cottbus gesetzte Frist nicht einhalten. Am Mittwoch beantragte das Unternehmen deshalb eine Fristverlängerung bis Ende November, wie das Unternehmen mitteilte. Ein Sprecher des Verwaltungsgerichts wollte sich zu dem Antrag erst am Donnerstag äußern.