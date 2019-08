Brandenburg gibt mehr Geld für Schutz vor Bibern und Wölfen

In Brandenburg leben immer mehr Biber und Wölfe. Um die Schäden durch die streng geschützten Tiere zu begrenzen, muss in Schutzmaßnahmen - etwa für Schafsherden - investiert werden.

Um die Schäden der Schäfer und Landwirte bei Nutztieren zu verringern, hat die Europäische Kommission mit Beginn dieses Jahres die Förderung von Investitionen in den Schutz vor Wölfen von bislang 80 auf 100 Prozent der Anschaffungskosten angehoben. Die Länder wurden aufgefordert, davon Gebrauch zu machen und die nationalen Förderbestimmungen anzupassen. Brandenburg strebt nun an, dass auch Unterhaltskosten, wie Hundefutter und Ausgaben für Tierarztbesuche, in den Förderkatalog aufgenommen werden. Eine Entscheidung des Bundes stehe noch aus, so das Agrarministerium.