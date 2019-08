Gericht: RBB muss Einladung der Freien Wähler neu klären

Das geplante Fernsehduell der Spitzenkandidaten zur Brandenburger Landtagswahl sorgt für Zwist, weil die Freien Wähler vom RBB nicht eingeladen wurden. Laut einem Gerichtsbeschluss muss der Sender seine Entscheidung noch einmal überdenken.

Berlin/Potsdam (dpa/bb) - Der Rundfunk Berlin-Brandenburg muss über eine Teilnahme von BVB/Freie Wähler an der geplanten «Wahlarena» noch einmal neu entscheiden. Das hat das Verwaltungsgericht Berlin entschieden, wie Behördensprecher Stephan Groscurth am Mittwoch bestätigte. In der Begründung monierten die Richter, der RBB habe kein «nachvollziehbares journalistisches Konzept bei der Auswahl der Diskussionsteilnehmer» vorgelegt. Den Antrag der Freien Wähler, den Sender zu einer Teilnahme der Vereinigung zu verpflichten, lehnte das Gericht allerdings ab.