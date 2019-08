Transfer-Wirbel ausblenden: Bayern bei Cottbus gefordert

Beim FC Bayern stehen seit Wochen die - ausbleibenden - Transfers mehr im öffentlichen Fokus als der Fußball. Der Wirbel um die Wunschlösung Sané und den Deal mit Perisic sollen in Cottbus ausgeblendet werden.

Cottbus/München (dpa) - Mit einem abendlichen Gastspiel in der Lausitzer Fußball-Provinz schließt der FC Bayern an diesem Montag (20.45 Uhr) die erste Runde des DFB-Pokals ab. Bei den Münchnern wurde die Aufgabe gegen Energie Cottbus in den vergangenen Tagen überlagert vom Transfer-Wirbel um die Verletzung von Wunschspieler Leroy Sané und dem sich anbahnenden Deal mit Vize-Weltmeister Ivan Perisic. Ungeachtet der Spekulationen musste Coach Niko Kovac seine Stars auf eine ungemütliche Aufgabe beim Viertligisten einstellen - auch wenn sein Gegenüber Claus-Dieter Wollitz «keine Chance» sieht.