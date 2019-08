Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Polizei Brandenburg nimmt geflohenen Häftling fest

Die Polizei in Brandenburg hat einen Häftling festgenommen, der nach einer Gerichtsverhandlung in Brandenburg an der Havel aus einem Gefangenentransport geflohen war. Der 27-Jährige wurde am Dienstagabend von Zivilpolizisten an einer Straßenbahnhaltestelle entdeckt, wie die Polizeidirektion West am Mittwoch mitteilte. Ihm gelang jedoch mit Hilfe seiner Begleiterin und deren Sohn erneut die Flucht. Die 36-jährige, deren Wohnung bereits am Nachmittag im Rahmen der Fahndung durchsucht wurde, hielt die Beamten zurück. Ihr 16-jähriger Sohn schlug einer Beamtin ins Gesicht. Wenig später erkannten Polizisten den Flüchtigen in der Sophienstraße und nahmen ihn fest. Bei der Übergabe an die Justizbeamten trat der 27-jährige einem Beamten an den Oberschenkel.

Die 36-jährige Frau, die bei der Flucht am Dienstag geholfen hatte, erschien in den Nacht auf Mittwoch im Polizeirevier Brandenburg. Laut Polizei war sie stark betrunken und forderte die Schlüssel zu ihrer Wohnung. Dabei griff sie nach einer Glasflasche, woraufhin die Beamten sie in Gewahrsam nahmen. In ihrer Tasche fanden die Beamten Substanzen, die sie für Betäubungsmittel hielten. Die Polizei ermittelt wegen Strafvereitelung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.