Ende der Sommerferien: Staus erwartet

In Berlin und Brandenburg enden die Sommerferien. Wer die freien Tage bis zum Schluss ausreizen möchte, muss sich auf viele Menschen auf Straßen, bei Flügen und Zügen gefasst machen.

Berlin (dpa/bb) - Die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) und die Polizei in Brandenburg rechnen an diesem Wochenende wegen des Rückreiseverkehrs zum Ferienende mit Staus auf den Autobahnen. Der VIZ empfahl am Samstag über Twitter, ausreichend Zeit einzuplanen. Die Brandenburger Polizei bat am Freitagabend Autofahrer darum, an den Sicherheitsabstand zu denken, die Rettungsgassen frei zu halten und Pausen einzuplanen.