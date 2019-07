Mehr Arbeitslose in Brandenburg

Nach Jahren guter konjunktureller Entwicklung ist auch in Brandenburg die Arbeitslosigkeit leicht gestiegen. Arbeitsministerin Karawanskij verweist aber auf eine positive Entwicklung bei den Langzeitarbeitslosen.

Berlin (dpa/bb) - Die Arbeitslosigkeit in Brandenburg ist im Juli leicht gestiegen, bleibt aber vergleichsweise gering. 75 986 Frauen und Männer waren arbeitslos gemeldet, wie die Arbeitsagentur am Mittwoch mitteilte. Das waren 1630 mehr als im Vormonat, aber knapp 5900 weniger als vor einem Jahr. In der Ferienzeit ist es normal, dass sich mehr Menschen arbeitslos melden. Der saisonübliche Anstieg sei dieses mal aber etwas stärker ausgefallen als in den Vorjahren, erklärte die Agenturdirektion für Berlin und Brandenburg. Hier spiegelten sich konjunkturelle Unsicherheiten.