Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Zulassung zu Wahl: Gericht weist AfD-Eilantrag zurück

Die AfD ist mit ihrem Eilantrag gescheitert, den Direktkandidaten im Wahlkreis Oberspreewald-Lausitz 1 im Süden Brandenburgs doch zur Landtagswahl am 1. September zuzulassen. Das Verwaltungsgericht Cottbus wies den Antrag am Dienstag zurück und sah ihn als unzulässig an, wie ein Gerichtssprecher mitteilte (Az.: VG 1 L 382/19). Gegen die Ablehnung des Bewerbers könne nach dem Landeswahlrecht vor der Wahl nur über eine Beschwerde an den Landeswahlleiter oder gegebenenfalls mit einem Wahlprüfungsverfahren nach der Wahl vorgegangen werden.

© dpa

Die Kreiswahlleiterin hatte den AfD-Kandidaten Silvio Wolf, der auch Kreisvorsitzender seiner Partei in Oberspreewald-Lausitz ist, nicht zugelassen. Eine Beschwerde Wolfs hatte der Landeswahlausschuss Brandenburg bereits in der vergangenen Woche zurückgewiesen. Der Grund: Unterschriften hätten in den eingereichten Unterlagen gefehlt. Nach Angaben der Brandenburger AfD war eine innerparteiliche Auseinandersetzung der Grund für die fehlenden Unterschriften. Im gleichen Wahlkreis tritt auch CDU-Landeschef Ingo Senftleben an.

Gegen den Beschluss des Gerichts kann der AfD-Kandidat mit einer Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg vorgehen.