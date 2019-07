Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Keine Hinweise nach Wolfsabschuss in Wittingen

Eine Woche nach dem illegalen Abschuss einer Wölfin im Kreis Gifhorn hat die Polizei bislang keinerlei Hinweis auf die Täter erhalten. Das teilte ein Polizeisprecher am Montag mit. Der Kadaver der Wölfin war in Wittingen im Elbe-Seitenkanal versenkt worden. Die tote Wölfin wird derzeit beim Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin untersucht - bis Ergebnisse vorliegen, kann es laut Polizei noch Wochen dauern.

© dpa

Der Verein Wolfsschutz-Deutschland verdoppelte unterdessen seine ausgesetzte Belohnung zur Ergreifung der Täter für die Tat in Niedersachsen und eine ähnliche Tat in Brandenburg auf 8000 Euro. Auch bei Ratzdorf im Landkreis Oder-Spree (Brandenburg) war der illegale Abschuss eines Wolfes bekannt geworden. Das Tier lag unweit der Stelle, wo bereits vor zwei Jahren ein illegal erlegter Wolf entdeckt worden war.