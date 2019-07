Brandenburg geht im Hohenzollern-Streit wieder vor Gericht

Nächste Runde in den Auseinandersetzungen mit den Hohenzollern: Es geht um Geld, Kunstschätze und ein Wohnrecht auf kaiserlichen Besitztümern. Nun ist wieder das Gericht gefordert.

Potsdam (dpa/bb) - Im Streit um Entschädigungsforderungen der Hohenzollern will das Land Brandenburg nun ein Gerichtsverfahren gegen die Nachfahren des letzten deutschen Kaisers fortsetzen. Einen entsprechenden Antrag habe man am Donnerstag am Verwaltungsgericht Potsdam gestellt, sagte Ingrid Mattern, Sprecherin des Brandenburger Finanzministeriums, auf Anfrage. Das Gericht bestätigte den Eingang des Antrags bis Donnerstagnachmittag nicht.