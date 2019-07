Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Feuer in Nauen: Drei Scheunen in Brand

In Nauen ist am Dienstag ein Feuer in drei Scheunen ausgebrochen. Die Heuscheunen mit einer gesamten Grundfläche von rund 1000 Quadratmetern standen in der Brandenburger Chaussee in Flammen, wie ein Sprecher der Polizei Brandenburg berichtete. Zwischenzeitlich griff das Feuer auch auf Nebengebäude über, Arbeitsstellen im Umkreis wurden geräumt. Menschen oder Tiere waren laut Polizei zum Brandzeitpunkt nicht in den Scheunen. Die Löscharbeiten dauerten am Dienstagnachmittag an, die Brandursache war noch nicht bekannt.

