SPD bekam bisher meiste Wahlkampfspenden in Brandenburg

Die Brandenburger SPD hat im Landtagswahlkampf bisher die höchste Summe an Spenden erhalten. Sie bekam nach Angaben von Generalsekretär Erik Stohn rund 100 000 Euro. Die «Bild»-Zeitung und die «B.Z.» hatten zuvor berichtet, darunter sei eine Großspende des Unternehmers und Künstlers Rainer Opolka aus Wendisch-Rietz (Kreis Oder-Spree) von 76 650 Euro, die auch der Bundestag im Internet auflistet.

Die Linke Brandenburg erhielt nach eigenen Angaben bisher knapp 71 000 Euro Wahlkampfspenden. Die CDU bekam laut Sprecher einen mittleren fünfstelligen Betrag. An die Grünen flossen nach Parteiangaben 41 000 Euro Spenden, darunter zwei Großspenden von je 10 000 Euro. Die AfD bekam einem Sprecher zufolge bis dato 22 000 Euro. Die Freien Wähler erhielten 15 000 Euro. Die FDP war am Montag zunächst nicht zu erreichen. Laut «Bild» und «B.Z.» gingen Spenden in Höhe von 20 000 Euro an die Partei.