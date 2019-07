Kein Mittel gegen das Fischsterben in der Schwarzen Elster

Auf einem großen Abschnitt der Schwarzen Elster sind Fische verendet. Grund ist ein zu niedriger PH-Wert im Wasser durch verunreinigtes Grundwasser. Schnelle Abhilfe scheint es nicht zu geben.

Potsdam (dpa) - Nachdem in der Schwarzen Elster in Südbrandenburg eine Vielzahl von Fischen verendet ist, suchen die Behörden weiter nach Mitteln zur Lösung des Problems. «Wir arbeiten derzeit an Maßnahmen», sagte der Ordnungsdezernent des Landkreises Elbe-Elster, Dirk Gebhard am Freitag. Am Donnerstag hätte es Beratungen mit dem Landesamt für Umwelt, dem für Bergbau, Geologie und Rohstoffe und der Unteren Wasserbehörde gegeben. Das Vorhaben, kurzfristig etwas zu unternehmen, sei nicht gelungen. Wie viele Fische bislang gestorben sind, konnten die Behörden nicht sagen.