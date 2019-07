Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Landtagswahl: Elf Parteien in Brandenburg zugelassen

Elf Parteien stellen sich in Brandenburg zur Wahl für den neuen Landtag am 1. September. Insgesamt hatten 13 Parteien ihre Landeslisten eingereicht, wie der Landeswahlausschuss am Donnerstag in Potsdam mitteilte. Die Listen der «Partei» und der «Łužyska Alianca - Lausitzer Allianz» hätten jedoch die Formalien nicht erfüllt. Zugelassen wurden demnach die Landeslisten der Parteien SPD, CDU, Linke, AfD, Grüne, Freie Wähler, FDP, Piraten, ÖDP, Tierschutzpartei und V-Partei. Auch bei der zurückliegenden Landtagswahl waren elf Parteien angetreten.

