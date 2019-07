Staatssekretär Büttner begrüßt Impfpflicht gegen Masern

Brandenburgs Gesundheitsstaatssekretär Andreas Büttner (Linke) hat den Beschluss des Bundeskabinetts für eine Impflicht gegen Masern begrüßt. «Wir müssen alles unternehmen, um endlich die Masern auszurotten. Das schaffen wir nur, wenn alle Menschen dagegen geschützt sind», erklärte Büttner am Mittwoch.

Das Bundeskabinett hat das Gesetz für eine Impfpflicht gegen Masern am Mittwoch auf den Weg gebracht. Ab März 2020 müssen Eltern demnach vor der Aufnahme ihrer Kinder in eine Kita oder Schule nachweisen, dass diese geimpft sind. Die Impfpflicht gilt auch für Tagesmütter und das Personal in Kitas, Schulen, in der Medizin und in Gemeinschaftseinrichtungen, wie etwa Flüchtlingsunterkünften.