Rot-Rot zieht positive Bilanz und würde gerne weitermachen

Seit zehn Jahren regieren SPD und Linke miteinander in Brandenburg. Sieben Wochen vor der Landtagswahl zieht die rot-rote Regierung eine Bilanz der vergangenen Wahlperiode - und räumt auch Defizite ein.

Potsdam (dpa/bb) - Die rot-rote Koalition in Brandenburg würde auch nach der Landtagswahl am 1. September gerne weiter gemeinsam regieren. «Es ist immer gelungen, eine gute Lösung fürs Land zu finden. Das ist eine gute Basis für die weitere Zusammenarbeit», sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Dienstag bei der Vorstellung der Bilanz seiner Regierung in Potsdam.