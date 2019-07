Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Ehe für alle in Brandenburg: Über 900 Paare verheiratet

Mehr als 900 gleichgeschlechtliche Paare haben in Brandenburg seit der Einführung der Ehe für alle geheiratet. Mehr als 480 Frauenpaare und rund 420 Männerpaare schlossen den Bund fürs Leben, wie das Statistische Landesamt am Freitag mitteilte. Seit dem 1. Oktober 2017 können sich gleichgeschlechtliche Paare in Deutschland trauen lassen. Die Statistiker zählten mehr als 350 neue Ehen und 550 Umwandlungen bestehender Partnerschaften. Im Kalenderjahr 2018 wurden in Brandenburg 15 440 Ehen gezählt.

