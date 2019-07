Brandenburg wirbt um pädagogische Fachkräfte aus Polen

Viele Brandenburger Lehrer scheiden demnächst aus Altersgründen aus dem Schuldienst aus. Wegen der Kita-Platz-Zusage steigt auch der Bedarf an Erziehern. Das Bildungsministerium wirbt nun um Pädagogen aus Polen.

Potsdam (dpa/bb) - Um den wachsenden Bedarf an pädagogischen Fachkräften in den kommenden Jahren zu decken, will Brandenburg vermehrt polnische Bewerber in Bildungs-, Kinder- und Jugendeinrichtungen einstellen. Neben der beruflichen Qualifizierung seien dafür sehr gute deutsche Sprachkenntnisse erforderlich, teilte das Bildungsministerium in Potsdam auf eine Anfrage der Linken im Landtag mit. Gezielte Werbeaktionen in Polen seien aber nicht geplant, erklärte das Ministerium auf dpa-Anfrage.