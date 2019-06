Bundespolizei hilft bei Großbränden in Brandenburg

Die Waldbrände in Brandenburg haben sich nicht weiter ausgedehnt. Doch ein Feuer im Kreis Oder-Spree, das zwischenzeitlich Menschen bedrohte, ist noch nicht unter Kontrolle. Dafür kam Hilfe vom Bund.

Lieberose (dpa/bb) - Die Bundespolizei stockt ihre Hilfe für die Großbrände in Brandenburg auf. Ein zusätzlicher großer Hubschrauber mit 2000 Liter Fassungsvermögen für Löschwasser sei für den Einsatz in der Lieberoser Heide geordert, ein anderer werde von dort für einen Brand zwischen Frankfurt (Oder) und Eisenhüttenstadt im Kreis Oder-Spree abgezogen. Das kündigten Bundespolizeipräsident Dieter Romann und Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) am Donnerstag bei einem Besuch in Lieberose an. Ein kleiner Hubschrauber der Bundespolizei mit 600 Liter Fassungsvermögen blieb in der Lieberoser Heide nördlich von Cottbus. Der Brand dort war unter Kontrolle, der an der Oder stabil. Die Flächen sind in beiden Fällen mit Munition belastet - das erschwert die Löschung.