Millionenschaden nach Brand in Strausberger Einkaufszentrum

Die Flammen loderten meterhoch und waren weithin zu sehen. Obwohl 170 Feuerwehrleute gegen den Brand kämpften, brannte ein Strausberger Einkaufszentrum aus.

Strausberg (dpa/bb) - Bei einem schweren Brand in einem Einkaufszentrum in Strausberg (Märkisch-Oderland) ist in der Nacht zu Sonntag ein Millionenschaden entstanden. Das Feuer sei am Samstagabend kurz nach Ladenschluss im Bereich des Daches eines Elektronikmarktes ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Vier Geschäfte brannten vollständig aus. Genauere Angaben zum Gesamtschaden könnten noch nicht gemacht werden, sagte ein Sprecher der Polizeiinspektion Ost am Sonntag.