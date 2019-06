Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Anlage zur Herstellung von Mikroalgen nimmt Betrieb auf

Eine Anlage, die industriell Mikroalgen herstellt, ist am Mittwoch in Cottbus in Betrieb genommen worden. Das sogenannte Photobioreaktoren-Oktagon besteht aus acht miteinander verbundenen Reaktoren, die künftig Mikroalgen und andere pflanzliche Zellen mit Licht und CO2 versorgen. Zusammen mit einigen Nährstoffen wachsen die Algen zu einer dicken suppenartigen Masse heran - der Biomasse.

Die mikroskopisch kleinen Algen gelten nach Angaben des Betreibers, der Dresdner Firma Gicon, als Hoffnungsträger einer biobasierten Zukunft. Vor allem als Energieträger seien sie für die Wirtschaft interessant, sagte ein Unternehmenssprecher. Die Algen verbrauchten beispielsweise wenig Wasser und benötigten im Vergleich zu Pflanzen wie Mais oder Raps einen geringeren Flächenbedarf zur Herstellung von Biomasse.