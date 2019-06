«Sorbian Street Style»: Mode-Experimente mit Trachten

14 junge Designer beteiligten sich am ersten Nachwuchsmodewettbewerb für sorbische Kultur in der Lausitz. Aus ihren Ideen für die Kollektionen zwischen Tradition und Moderne könnte bald mehr werden.

Bautzen (dpa/sn) - Wie entwickelt man aus traditioneller sorbischer Tracht eine neue zeitgemäße Mode? Vor dieser Aufgabe standen junge Kreative beim erstmals initiierten Nachwuchswettbewerb «Sorbian Street Style». 14 junge Designer aus ganz Deutschland haben sich nun auf dieser Spielwiese für Kreatives und Experimentelles ausprobiert. «Wir Sorben haben so reich gefüllte Truhen - mit Mustern, Farben, Stoffen und Ornamenten. Diesen Schatz wollten wir öffnen und jungen Leuten die Chance geben: Macht was Neues daraus, was dem 21. Jahrhundert entspricht», sagte die Leiterin des Sorbischen Museum in Bautzen, Christina Bogusz am Mittwoch. Das Haus hat mit dem Sächsischen Zentrum für Kultur- und Kreativwirtschaft den Wettbewerb organisiert. In Brandenburg und Sachsen leben Schätzungen zufolge insgesamt rund 60 000 Sorben.