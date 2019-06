Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Feuer in Lagerhalle in Trebbin: Hoher Schaden

Beim Brand einer großen Lagerhalle in Trebbin (Teltow-Fläming) ist erheblicher Schaden entstanden. Das rund 2000 Quadratmeter große Gebäude ging am Freitagabend in Flammen auf, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Verletzte gab es nicht. Warum es brannte, war noch unklar.

