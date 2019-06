Tote bei Unfall mit Polizeiauto: Geldstrafe für Polizist

Sie waren mit Blaulicht auf dem Weg zu einem Einsatz, als ein tragische, tödliche Unfall passierte. Vor dem Amtsgericht Potsdam stand am Mittwoch der 27-Jährige Fahrer des Polizeiautos.

Potsdam (dpa/bb) - Weil er bei einer Einsatzfahrt zwei Menschen tötete, ist ein Polizist am Mittwoch zu einer Geldstrafe in Höhe von 6300 Euro verurteilt worden. Der 27-Jährige wurde vom Amtsgericht Potsdam wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. Auch mit Sonderrechten während des Einsatzes hätte der Angeklagte nach Feststellung des Gerichtes langsamer fahren müssen, sagte Gerichtssprecher Oliver Kramm nach dem Urteil. Beim Überqueren der Kreuzung habe er die erforderliche Sorgfalt außer Acht gelassen. «Er war einfach zu schnell», sagte Kramm.

Der 27-Jährige und ein Kollege waren am 15. Oktober 2017 mit Blaulicht und Martinshorn zu einem Einsatz von Potsdam nach Teltow unterwegs. Am Bahnhof hatte ein Mann randaliert und drei Polizisten verletzt. Auf dem Weg dorthin soll der Polizist die Kreuzung Potsdamer Straße/Ecke Warthestraße mit einer unangepassten Geschwindigkeit von etwa 74 bis 87 Kilometer pro Stunde passiert haben, so die Anklage. Auf der Kreuzung prallte das Polizeiauto dann gegen den Wagen eines 70-Jährigen. Er und seine 60-jährige Beifahrerin starben noch am Unfallort.