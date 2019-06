Feuchte Luft drängt Waldbrandgefahr zurück

Die Waldbrandgefahr ist in Brandenburg leicht zurückgegangen - allerdings nur vorübergehend.

Am Dienstag (4. Juni 2019) galt die höchste Gefahrenstufe 5 mit einer sehr hohen Gefahr für Waldbrände nur noch im Landkreis Elbe-Elster, wie das Umweltministerium auf seiner Internetseite mitteilte. Am Montag wurde die höchste Stufe noch für das ganze Land gemeldet. «Je feuchter die Luft ist, desto größer ist die Chance, dass die Gefahr für Waldbrände zurückgeht», sagte Klaus-Peter Wittich, Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Standort Braunschweig. Schon am Mittwoch soll die Waldbrandgefahr nach Angaben des DWD aber wieder steigen.