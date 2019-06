Ausbildungsbotschafter werben für Lehrberufe

Um Schüler für die Berufsausbildung in der Region zu gewinnen, setzt die Industrie- und Handelskammer (IHK) Ostbrandenburg auf sogenannte Ausbildungsbotschafter. Azubis unterschiedlichster Berufe erzählen vor Schulklassen aus ihrem Lehrlingsalltag, beantworten Fragen rund um Arbeitstag, Entlohnung, Aufstiegsmöglichkeiten und Voraussetzungen für den Beruf. Im IHK-Bereich Ostbrandenburg werden insgesamt 135 unterschiedliche Lehrberufe ausgebildet.

86 Ausbildungsbotschafter hat die IHK Ostbrandenburg in den vergangenen zwei Jahren geschult, 75 von ihnen sind derzeit in der Uckermark, dem Barnim, in Märkisch-Oderland, Oder-Spree sowie in Frankfurt (Oder) unterwegs, um an Oberschulen und Gymnasien für die Berufsausbildung zu werben. Der Brandenburger Staatskanzlei war das Projekt im Mai dieses Jahres die Auszeichnung zum «Demografie-Beispiel des Monats» wert. Aktuell gibt es den Angaben zufolge in der IHK-Lehrstellenbörse 333 freie Ausbildungsplätze, viele Firmen suchten noch Nachwuchskräfte.