Wetterdienst: Waldbrandgefahr in Brandenburg nimmt zu

Die Gefahr von Waldbränden in Brandenburg steigt nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes bis zum Montag. Während die Experten für Samstag nur für die Messstation am Flughafen Berlin-Schönfeld eine hohe Gefahr prognostizieren und sie sonst meist als gering bis mittel einstufen, gehen sie für den Montag für Brandenburg von einer hohen oder sehr hohen Gefahr aus. Für Dienstag erwartet der Wetterdienst für das ganze Land dann eine mittlere Waldbrandgefahr.

Am Freitag galt in drei Landkreisen und in der Stadt Frankfurt (Oder) nach einer Liste des Umweltministeriums mittlere Waldbrandgefahr, sonst eine sehr geringe bis geringe Gefahr von Waldbränden.