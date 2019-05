Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Laufband fängt auf Party Feuer: Fünf Verletzte

Ein brennendes Sportgerät hat Jugendlichen in Kleinmachnow (Landkreis Potsdam-Mittelmark) die Party verdorben. Im Keller des Hauses, in dem die jungen Leute feierten, geriet in der Nacht zu Donnerstag ein Laufband in Brand, wie ein Polizeisprecher sagte. Vier Mädchen im Alter von 16 bis 17 Jahren und eine 19-Jährige mussten mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar. Zuvor hatte die «B.Z.» über den Einsatz berichtet.

