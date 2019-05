Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Superwahltag in Brandenburg: Europa- und Kommunalwahlen

Rund zwei Millionen Brandenburger sind am Superwahl-Sonntag dazu aufgerufen, ihre Stimmen für die Europawahl und die Kommunalwahlen abzugeben. Sie können über die Zusammensetzung des EU-Parlaments sowie von Kreistagen, Stadtverordnetenversammlungen und Gemeindevertretungen mitentscheiden. In 264 Gemeinden wird zudem ein Bürgermeister gewählt. Insgesamt treten mehr als 21 000 Kandidaten bei den Kommunalwahlen an. Die Wahllokale öffnen um 8.00 Uhr und schließen um 18.00 Uhr. Landeswahlleiter Bruno Küpper rechnet mit einer deutlich höheren Zahl an Briefwählern - und wegen vieler Bewerber auf den Stimmzetteln mit möglichen Wartezeiten vor den Wahlkabinen.

