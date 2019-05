Hunderte Teilnehmer bei Klima-Demonstration in Potsdam

Seit Monaten fordern Schüler mehr Einsatz von Politikern für den Klimaschutz. Auch in Brandenburg. In Cottbus muss eine Veranstaltung kurzfristig verlegt werden - zum Bedauern der Grünen-Fraktion.

Potsdam/Cottbus/Falkensee (dpa/bb) - Auch an diesem Freitag sind vor allem junge Menschen in Brandenburg für den Klimaschutz auf die Straße gegangen. Allein in Potsdam kamen unter dem Motto Fridays for Future nach Angaben der Veranstalter rund 700 Menschen zusammen. Auf selbst gebastelten Plakaten standen Sprüche wie «Verbrennt Kalorien, nicht Kohle» oder «say no to plastic» (zu deutsch: «Sag Nein zu Plastik»).