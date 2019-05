Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Auftakt von Drei-Länder-Kunstprojekt in Bautzen

Die Wander-Kunstausstellung «Bilder einer Landschaft. Übergang.03» verbindet Deutschland, Österreich und Slowenien. Erste Station macht das grenzübergreifende Projekt im Sorbischen Museum in Bautzen. «Im Mittelpunkt des Gemeinschaftsvorhabens steht zeitgenössische Bildende Kunst. Neben drei Regionen finden mit Kunst, Musik und Literatur auch drei Sparten zusammen», sagte Jan Budar, Direktor der Stiftung für das sorbische Volk, am Donnerstag in Bautzen. Die Ausstellung öffnet am 26. Mai.

Gezeigt werden bis Ende August die Arbeiten von zwölf bildenden Künstlern. Die Werke der sorbischen Kunstschaffenden wurden durch einen Wettbewerb ausgewählt. Begleitet wird die Ausstellung von Lesungen und Konzerten. Nach dem Auftakt in Bautzen wandert sie von Oktober bis Dezember 2019 nach Ljubljana und Slovenj Gradec in Slowenien, von Januar bis April 2020 nach Klagenfurt und Bleiburg in Österreich und von Juni bis September 2020 nach Cottbus.