Noch keine Entscheidung über «Fusion»-Festival

70 000 junge Leute fiebern dem «Fusion»-Festival Ende Juni in der Mecklenburgischen Seenplatte entgegen. Doch noch ist der Konflikt um den möglichen Polizeieinsatz auf dem Festivalgelände nicht gelöst und das Sicherheitskonzept der Veranstalter noch nicht bestätigt.

Röbel/Schwerin (dpa) - Das Amt Röbel/Müritz hat die Entscheidung über die Genehmigung des alternativen «Fusion»-Festivals in Lärz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) verschoben. «Mehrere Fachämter und Behörden haben noch Fragen an den Veranstalter, die erst geklärt werden müssen», sagte Ordnungsamtsleiterin Marlen Siegmund am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Mit einer Entscheidung über das Sicherheitskonzept für das viertägige Festival mit bis zu 70 000 Gästen sei nicht vor Mitte kommender Woche zu rechnen. Ursprünglich hatte das Amt am Donnerstag entscheiden wollen.