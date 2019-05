Nach Fund zweier Männerleichen in Forst Opfer identifiziert

Lange hat die Staatsanwaltschaft zum Fund der zwei Männerleichen im brandenburgischen Forst geschwiegen: Nun gibt die Behörde neue Details bekannt. Die Toten sind identifiziert.

Dazu wiederholte die Polizei am Montag einen Aufruf. Noch immer sucht sie nach einem Auto und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Es würden Zeugen gesucht, die am Montagmorgen zwischen 3 und 6 Uhr ein helles Fahrzeug neueren Typs mit mehreren Personen in Forst oder in Fahrtrichtung Berlin oder Cottbus gesehen hätten, hieß es in einer Mitteilung der Polizeidirektion Süd.