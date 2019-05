Flughafen-Kontrolleure beraten über BER-Terminplan

Klappt es dieses Mal? Nicht einmal anderthalb Jahre sind es noch bis zum nächsten Startversuch für den drittgrößten deutschen Flughafen. Doch es gibt noch Fragezeichen.

Berlin (dpa) - Am Berliner Flughafen Tegel diskutiert der Aufsichtsrat seit Freitagvormittag über den engen Terminplan zum geplanten Start des BER. Der neue Hauptstadtflughafen soll mit jahrelanger Verspätung im Oktober nächsten Jahres in Betrieb gehen. Daran waren zuletzt aber wieder Zweifel laut geworden. Die Fertigstellung der Brandmeldeanlage im Terminal verzögert sich immer wieder. Noch immer werden auch Mängel in dem Gebäude beseitigt.