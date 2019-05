Energiedienstleister trotz Minus zufrieden

Das Energieunternehmen enviaM hat rückläufige Zahlen für 2018 bilanziert. Der neue Vorstandsvorsitzende bewertet die Geschäftsergebnisse dennoch positiv. Freuen können sich die Anteilseigner.

Markkleeberg (dpa) - Umsatz und Gewinn sind beim ostdeutschen Energiedienstleister enviaM geschrumpft, die Mitarbeiter sind weniger geworden und auch der Absatz bei Strom und Gas ist gesunken: Der neue Vorstandsvorsitzende Stephan Lowis hat bei seiner ersten Bilanzvorstellung am Dienstag in Markkleeberg rückläufige Zahlen präsentiert. Das in Chemnitz ansässige Unternehmen erwirtschaftete 2018 vor Steuern und Zinsen einen Gewinn von 324,8 Millionen Euro. Dies ist gegenüber 2017 ein Minus von 1,9 Millionen Euro.

Er sehe dabei vor allem in der Digitalisierung gute Geschäftschancen. So werde das Unternehmen im zweiten Halbjahr 2019 einen Online-Marktplatz für Strom aus erneuerbarer Energie starten, die Verbreitung von intelligenten Stromzählern in Angriff nehmen und den Ausbau mit Glasfaserkabeln vorantreiben. Insgesamt sind laut Lowis 250 Millionen Euro in den kommenden Jahren für die Digitalisierung der Energiewende vorgesehen.